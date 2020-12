PSG - Leonardo revient sur le parcours des Parisiens lors des phases de poules

Les phases de poule de la Ligue des Champions sont terminées et le Paris Saint-Germain sera le seul représentant de la France pour la suite de la compétition. Après avoir terminé premier de son groupe H, le PSG affrontera le FC Barcelone en 8èmes de finale. Si le parcours jusqu'ici a pu être parfois compliqué pour le club de la capitale, Leonardo pense que les difficultés rencontrées pourraient servir aux joueurs parisiens pour les prochains matchs de C1.

"C'était pas facile avec la situation que tout le monde a vécu, la difficulté du moment : la pandémie, la préparation la Champions League que l'on a finie fin août. C’était un démarrage un peu difficile pour nous. Mais d'un autre côté, on a réussi quelque chose de très important, parce que c'était presque impossible de se qualifier. Mais on a gagné trois matches de suite avec beaucoup d'efforts. Et on a réussi à se qualifier comme premiers du groupe. C'est pour ça que je suis très confiant. Quand tu commences une compétition dans la difficulté, mais que tu ressors avec la force et comment on l'a fait, c'est un bon démarrage. C'était difficile, tu es sorti d'une situation compliquée et la tu te présentes en phase finale de Champions League avec les 16 équipes qui sont là. Mais ça se présente bien" a déclaré le Brésilien.