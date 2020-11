PSG - Leonardo revient sur le recrutement de Mauro Icardi

Pourquoi avoir dépensé la coquette somme de 50 millions d'euros pour le transfert de Mauro Icardi alors que Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ne semble pas faire de l'attaquant argentin un élément clé de son onze de départ ? Voilà, en substance, la question posée par un supporter à Leonardo, le directeur sportif parisien. L'occasion pour le dirigeant brésilien d'expliquer son point de vue sur ce dossier.

"Je crois que ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu l'occasion de l'avoir en prêt. Ensuite tout le monde était d'accord. Ensuite on a réussi à faire baisser le prix. Après, s'il est blessé ou pas en forme, ça arrive, mais peut-être que dans cinq ans, il sera important pour le club, et je crois qu'il a déjà été important pour le club la saison dernière", a indiqué Leonardo lors d’un Facebook live diffusé sur la page officielle du PSG.