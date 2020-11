PSG - Leonardo s'avance sur les prolongations de Neymar, Mbappé et Di Maria

Leonardo a tenu à s'exprimer lors d'une foire aux questions diffusée sur Youtube, sur le cas des prolongations. "Neymar, Di Maria, Mbappé, Bernat, toutes les prolongations dont on veut, ca va s'intensifier ces prochaines semaines." De quoi rassurer les supporters parisiens, sur l'avenir du club.

"Neymar on commence à parler. Il y a le timing. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se déplacer. L'idée de renouveler existe, que ce soit pour Mbappé, Di Maria, Neymar, Bernat. On va voir aussi pour Draxler. On démarre, on a démarré ca fait beaucoup de temps, mais on arrive au moment de commencer d'avoir des idées plus claires par rapport à ça", a ajouté le Brésilien.