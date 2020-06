PSG - Leonardo veut bâtir autour de Mbappé

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Leonardo a confié son désir de bâtir l'avenir du Paris Saint-Germain autour du duo Neymar-Mbappé.

Le Paris SG est à un tournant. Le directeur sportif parisien Leonardo a annoncé les départs de plusieurs joueurs qui ont marqué la dernière décennie, Thiago Silva et Edinson Cavani en tête de liste. En fin de contrat le 30 juin, le Brésilien et l'Uruguayen ne seront pas prolongés, tout comme Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou encore Eric Marim Choupo-Moting. Le club de la capitale se prépare donc à entamer un nouveau chapitre où des joueurs comme Marquinhos, Keylor Navas, Presnel Kimpembe ou Marco Verratti devront s'affirmer comme les nouveaux leaders de l'équipe.

Ces départs ne signifient pas que le PSG va tout changer, bien au contraire. Les Parisiens conservent une ossature forte et ils peuvent s'appuyer sur le duo formé par Neymar et Kylian Mbappé en attaque. Dans son entretien au JDD, Leonardo a confirmé que les deux hommes ne bougeraient pas cet été et il souhaite construire l'avenir autour d'eux. "Rien ne nous dit le contraire. Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer" a-t-il déclaré au sujet des deux stars liées au PSG jusqu'en 2022.

Malgré une relation glaciale avec le Brésilien l'été dernier suite au premier volet du feuilleton avec le Barça, le DS du PSG ne pense plus à cet épisode. "On n’en a plus parlé. Je pense qu’il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué". En ce qui concerne l'international français, de nouveau meilleur buteur de L1 cette saison, Leonardo a conscience qu'il détient un joyau entre ses mains. Un joyau qu'il espère conserver près de lui durant de longues années. "Il est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de le prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir, parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble."