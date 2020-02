PSG - Leonardo veut faire son marché à la Lazio

En vue du mercato estival qui s'annonce mouvementé du côté de Paris, Leonardo souhaiterait faire ses emplettes du côté de la Lazio Rome.

Le marché italien est le terrain de prédilection de Leonardo. Le directeur sportif parisien le connaît parfaitement et avait organisé le projet parisien autour d'une épine dorsale aux accents italiens lors de son premier passage dans la capitale française. Il avait en effet réussi à faire signer Pastore, Motta, Verratti, Thiago Silva, Ibrahimovic et Cavani, tous en provenance de la Serie A. Ces derniers mois, son regard s'est de nouveau tourné de l'autre côté des Alpes. Mauro Icardi est arrivé et les noms de Paqueta ou encore De Sciglio ont été évoqués, pour ne citer qu'eux.

Ce samedi, nos confrères de L'Equipe affirment que 'Leo' pourrait de nouveau chercher à piocher en Serie A l'été prochain, mais de manière bien ciblée. En effet, le Parisien souhaiterait piller la Lazio de Rome, actuellement 2ème du championnat italien, à la lutte avec la Juve et l'Inter pour le titre. Le premier responsable de cette excellente saison n'est autre que l'entraîneur, Simone Inzaghi (43 ans), lequel plaît beaucoup à Leonardo. Une rencontre entre les deux hommes aurait même eu lieu au début du mois. Le DS du Paris SG en aurait également profité pour avancer sur le dossier menant à Adam Marusic (27 ans). Apparu à 9 reprises en championnat cette saison, ce Monténégrin capable d'évoluer en tant que latéral ou milieu droit aurait convaincu les dirigeants du PSG lorsqu'il a été supervisé, notamment la semaine passée face à l'Inter.

La piste Milinkovic-Savic relancée

Suite aux fins de contrat de Meunier, Thiago Silva et Kurzawa, dont les départs sont pressentis en fin de saison, le Monténégrin, estimé à 15M€, pourrait donc faire partie de la future défense parisienne. Il pourrait d'ailleurs arriver à Paris accompagné. En parallèle, Leonardo aurait sondé les dirigeants de la Lazio concernant Sergej Milinkovic-Savic (24 ans). Parmi les meilleurs joueurs du championnat italien, le milieu serbe avait déjà été approché par le PSG par le passé. Auteur d'une nouvelle saison remarquable avec son club (4 buts, 5 passes décisives en 23 matchs de Serie A), l'ancien joueur de Genk ne manque pas de courtisans en Europe. La Juve, l'Inter, Manchester United ou encore le Real Madrid sont cités parmi les clubs intéressés. Pour rafler la mise, il faudra payer au minimum 100 millions d'euros en plus de bonus. Les clubs sont prévenus.