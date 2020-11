PSG - Leonardo visait le frère de Rafinha

Le Paris Saint-Germain a enregistré dans les ultimes heures du mercato l'arrivée de Rafinha. Si les supporters parisiens sont peut-être aujourd'hui ravis de l'arrivée de l'ancien joueur du Barça dans la capitale, Leonardo voulait initialement son frère à en croire leur père et agent.

"En fait, j'avais parlé à Leonardo il y a longtemps déjà, mais c’était pour évoquer le dossier Thiago. Leonardo le voulait au PSG. Mais Thiago s'était déjà mis d'accord avec Liverpool. On a donc parlé de Rafa, mais il n'entrait pas dans ses plans à ce moment-là. J'imagine qu'il a réfléchi, qu'il s'est rendu compte de l'opportunité qu'il représentait et que ça valait le coup de le recruter. Quand je l'ai relancé, l'avant-dernier jour (du mercato), Leonardo avait changé d'avis. Et tout s'est accéléré le dernier jour, a poursuivi Mazinho. C'est le lundi (5 octobre) qu'il a fallu travailler dur pour convaincre les deux clubs. On a eu peur mais, grâce à Dieu, à cinq ou six heures de la clôture, on a trouvé un accord. Leonardo voulait Thiago, il a eu Rafinha. Et pour Rafa, c'est un rêve de rejoindre un tel club" a révélé Mazinho dans un entretien accordé à France Football.