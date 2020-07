PSG - Les 4 Fantastiques sont déjà en forme !

Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, ils ont tous brillé hier soir face au Havre, dans la large victoire 9-0 du PSG. Une bonne chose pour la reprise de la saison...

Hier, les quelques 5000 spectateurs du Stade Océane du Havre en ont eu pour leur argent pour la rencontre amicale entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. En effet, si le HAC n'a pas réussir à tenir tête aux champions de France, les amoureux du foot se sont régalés devant le festival offensif des Parisiens, larges vainqueurs 9-0. En première période, Thomas Tuchel a d'ailleurs aligné, d'emblée, ses quatre fantastiques (Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria) dans le 4-4-2 désormais habituel des Parisiens. Et Mauro Icardi, comme à son habitude, s'est montré chirurgical. Pas forcément très présent dans le jeu, l'Argentin a ouvert la marque dès la 8ème minute sur son premier ballon du match, avant d'inscrire un doublé sur une belle action collective d'une tête (19ème).

Son compatriote Angel Di Maria, présent sur l'aile droite, s'est mis en lumière par des passes bien senties, dont deux merveilles de l'extérieur du pied gauche. Virevoltant, à l'image de ce qu'il a montré durant toute cette saison, El Fideo a fait briller sa palette technique sur le deuxième but de Mauro Icardi avant de lancer parfaitement Neymar pour son premier but (22ème). Plutôt en grande forme offensivement, le gaucher a délaissé, quelques fois, son travail défensif même si l'entente avec Kehrer était plutôt bonne.

Neymar auteur d'un doublé, Mbappé brillant

Comme Mauro Icardi, Neymar a inscrit un doublé mais n'a pas autant pris le jeu à son compte que d'habitude. Le Brésilien, plutôt svelte, doit encore parfaire sa condition physique même si cela ne l'a pas empêché de s'amuser du gardien et de la défense sur son premier but, avec un crochet dont lui seul a le secret. C'est aussi lui qui décale Di Maria d'une passe lobée pour le deuxième but d'Icardi. S'il a touché la barre transversale sur une frappe enroulée surpuissante, le Ney s'est tout de même offert un doublé en convertissant un pénalty (43ème) provoqué par le dernier des quatre Fantastiques : Kylian Mbappé.

Devant les yeux de son père, qui avait fait le déplacement, le Français s'est montré très énergique pour son match de reprise. Le numéro 7 parisien a surtout profité des énormes brèches de la défense havraise pour prendre de la vitesse dans la profondeur et faire mal sur chacune de ses accélérations. Il a d'ailleurs, lui aussi, trouvé la faille, cette fois sur une erreur de la défense adverse (29ème). En seconde période, Pablo Sarabia s'est lui aussi distingué avec un doublé (52ème, 61ème). Les 4 Fantastiques, plutôt en formes pour leur 45 première minutes depuis la reprise, ont encore deux opportunités pour monter en rythme avant les coupes nationales puis la LDC, le principal objectif parisien...