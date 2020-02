PSG - Les confidences d'Edinson Cavani sur son mercato agité

Hier soir, Edinson Cavani était le héros de la soirée côté PSG puisque l'Uruguayen a inscrit son 200ème but avec Paris, dans la victoire étriquée (4-3) face à Bordeaux. Mis à l'honneur après la rencontre, en recevant un trophée, le Matador a, ensuite, fait la tournée des médias pour évoquer cette belle soirée. Mais entre deux émotions, le joueur de 33 ans, en fin de contrat au mois de juin, a aussi évoqué son mercato hivernal particulièrement agité, où il était proche de rejoindre l'Atlético.

"Je vais vous répondre par respect. Mais c'est du passé. Et le passé, il faut parfois le laisser derrière... C'était un moment spécial, difficile pour moi sincèrement. Très difficile. Je pense que vous comprenez pourquoi je dis cela... Mais je suis ici pour continuer mon aventure à Paris. Et je suis heureux de continuer mon aventure ici. Je suis content, je suis fier. Et je vais continuer à donner le maximum jusqu'à mon dernier jour ici. C'est difficile pour chaque joueur de vivre des moments comme ça. Mais à la fin, ça fait partie du travail, du football, et il faut continuer à travailler, essayer d'avancer" a-t-il déclaré.