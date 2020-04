PSG - Les conseils de Zico à Neymar

Dans les colonnes du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Zico, légende du football brésilien, a tenu à adresser certains conseils à son compatriote Neymar (28 ans, 13 buts et 6 passes décisives en 15 matches de Ligue 1 cette saison). Pour l'ancien milieu de terrain offensif, l'attaquant du Paris Saint-Germain doit, pour franchir un nouveau cap dans sa carrière, s'inspirer du professionnalisme de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

"J'aime vraiment Ney et sa façon de jouer est incroyable. Mais il doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo, qui vivent pour le football. Neymar a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d'être plus professionnel", a indiqué Zico (72 sélections et 52 buts avec les A entre 1976 et 1988).