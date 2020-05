PSG - Les deux joueurs qui ont particulièrement marqué Nasser Al-Khelaïfi

Dans un entretien accordé à France Football, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a révélé les noms des joueurs qui l’ont particulièrement marqué depuis son arrivée à la tête des Rouge-et-Bleu. Sans surprise, le dirigeant qatari a souligné la personnalité atypique de son ancien attaquant, Zlatan Ibrahimovic (2012-2016). Le patron du club francilien a aussi salué le très grand professionnalisme de son ex-milieu de terrain, David Beckham (2013).

"En repensant à tous les joueurs qui nous ont rejoints depuis le début de notre ambition avec le PSG, je pourrais quand même mettre en lumière le passage de Zlatan Ibrahimovic pour son caractère, son leadership, son charisme et sa capacité à faire avancer les choses, a énuméré le dirigeant. Il était toujours fiable, et quand la situation l'exigeait, il savait se tenir debout face aux défis du moment", a confié Nasser Al-Khelaïfi, et d'enchaîner sur David Beckham : "Je dois aussi le mentionner. Bien qu'il n'ait été au PSG que pendant une courte période, il a eu un effet transformateur sur notre club. Son investissement à l'entraînement, son souci de s'appliquer sur chaque détail de chaque instant, sa détermination à réussir, son goût pour le travail d'équipe et son aura naturelle ont été des atouts extrêmement précieux".