PSG - Les dirigeants parisiens ont tout tenté pour empêcher Neymar de partir en sélection

Une pluie de blessés s'abat sur le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Pour la réception de Rennes ce dimanche lors de la 10ème journée de Ligue 1, 9 joueurs parisiens resteront à l'infirmerie dont Neymar. Touché aux adducteurs lors de la rencontre face à Basaksehir le 28 octobre dernier, la star brésilienne se remet petit à petit de sa blessure. Au grand regret des dirigeants parisiens et de Thomas Tuchel, le Brésil a quand même convoqué Neymar pour les rencontres face au Venezuela et L'Uruguay.

"Nous pensons qu'avec une semaine de traitement intensif, nous aurons la possibilité de le voir se remettre pour le deuxième match, nous allons suivre de près son évolution", a annoncé le médecin de la Seleção. Alors que le club de la capitale comptait sur cette trêve internationale pour reposer son joueur et le faire récupérer de sa blessure, les dirigeants parisiens auraient demandé à leur numéro 10 de refuser cette convocation. Selon les informations du média UOL, ils auraient tenté de convaincre le joueur en lui expliquant qu'un risque de rechute était possible et qu'il fallait éviter tout risque, en vain.