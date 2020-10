PSG - Les envies de Julian Draxler pour son futur

Après avoir expliqué sa décision de rester au Paris Saint-Germain jusqu'au terme de son contrat (30 juin 2021), Julian Draxler a profité de son entretien accordé à nos confrères de Bild pour envisager la suite de sa carrière. Le milieu de terrain international allemand (54 sélections, 7 buts), s'il ne serait pas contre une prolongation avec le club de la Capitale, songe clairement à partir libre l'été prochain.

"La priorité absolue n’est pas de signer un contrat avec le même salaire. Le projet global doit juste être correct. Avec du temps de jeu, du bon football et un rôle important pour moi. L’an prochain, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu’un autre club n’a pas à négocier un transfert avec Paris", a-t-il fait savoir chez nos confrères allemands.