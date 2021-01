PSG - Les indices pour la première compo de Mauricio Pochettino

48 heures avant son premier match sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a divulgué ce lundi, à l’entraînement, quelques indices sur ses premières pistes pour affronter Saint-Etienne mercredi soir (21h). L'entraîneur parisien pourrait ainsi pencher sur un dispositif en 4-3-3 avec une attaque composée de Di Maria, Moise Kean et Kylian Mbappé, en raison de l'absence de Neymar pour la rencontre. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye devrait évoluer devant la défense, avec Marco Verratti et Ander Herrera en relayeurs. Enfin, en défense, Marquinhos et Kehrer pourraient être alignés, puisque Kimpembe est forfait.

La composition d'équipe probable du PSG à Saint-Etienne : Navas - Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Bakker - Herrera, Gueye, Verratti - Di Maria, Kean, Mbappé.