PSG - Les JO 2020, argument dans la prolongation de Mbappé ?

Il y a plusieurs semaines, Kylian Mbappé (21 ans) avait fait part de sa volonté de participer aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo avec l'équipe de France Espoirs. Ainsi, l'attaquant parisien pourrait marcher sur les pas de son coéquipier, Neymar, vainqueur de la compétition avec le Brésil en 2016. A la suite de ses déclarations, Noël Le Graët s'était réjoui de cette volonté du Français et Didier Deschamps a, lui, donné son aval. Pour rappel, les JO (23 juillet-8 août) débuteraient moins de deux semaines après la finale de l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet). Par la suite, Leonardo avait répondu aux propos du président de la FFF, se montrant plutôt réticent à l'idée que le Parisien s'envole pour le Japon, ce qui signifierait qu'il manquerait le début de saison avec le PSG.

Mais pour l'heure, des sujets plus importants et plus pressants sont au programme, tels que la prolongation de contrat du joueur ou la seconde partie de saison du club de la capitale. D'ailleurs, les JO 2020 pourraient être utilisés comme argument dans les négociations pour la prolongation de contrat du natif de Bondy. Si le PSG venait à accepter la requête du joueur, ce dernier prolongerait quasiment à coup sûr son bail. Comme l'indique L'Equipe, les aspects commerciaux entrent également en compte et pourraient peser dans la balance. Nous devrions en savoir davantage en mars prochain, lors du dernier rassemblement des Bleus, date à laquelle Le Graët devrait discuter de la question avec le joueur et le PSG.