PSG - Les joueurs et les réseaux sociaux : Tuchel préfère en sourire

À la veille d'un déplacement à Saint-Etienne, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a tenu son traditionnel point presse en ce samedi après-midi. Le technicien allemand (46 ans) s'est notamment épanché sur l'utilisation faite par ses joueurs des différents réseaux sociaux. S'il n'est pas un utilisateur de ces différents moyens de communication, l'ancien entraîneur du BvB n'y voit pas forcément de mal et fait confiance à ses protégés.

"Pour moi, ce n'est pas nécessaire mais c'est la vie aujourd'hui, c'est la vie des jeunes... Ce n'est pas pour moi. C'est privé et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des choses positives, d'autres négatives, mais ce sont des jeunes. Je ne regarde pas ça, je ne suis pas dessus, pour moi ça n'existe pas", a-t-il lancé tout sourire devant les journalistes, et de conclure en évoquant les nombreuses publications de Marquinhos après la naissance de son deuxième enfant : "Je suis convaincu qu'un gars comme Marquinhos sait très bien ce qu'il fait, il est responsable et c'est son choix."