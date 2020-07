PSG - Les méthodes de Thomas Tuchel remises en question par ses joueurs

Selon Le Parisien, des critiques autour des choix de Thomas Tuchel apparaissent en interne, que ce soit au niveau du plan de jeu instauré, de l'intensité des entraînements, voire même de la concurrence...

Vendredi soir, face à Saint-Etienne, les Parisiens ont déçu pour leur match de reprise en finale de Coupe de France. Alors qu'on voyait, en mars, le PSG comme une équipe créative et bien huilée, la formation de la capitale s'est montrée inquiétante dans le jeu et l'impact physique contre les Verts. Si cela n'a pas empêché la bande de Neymar d'arracher une treizième coupe de France, les doutes ont fait leur retour à un peu plus de deux semaines de la Ligue des Champions.

Et l'article publié dans Le Parisien ne risque pas d'améliorer les choses. En effet, on apprend que certains joueurs se posent des questions concernant le plan de jeu de Thomas Tuchel : "Souvent, entre eux, ils regrettent des consignes un peu scolaires où, en gros, il leur est demandé de donner le ballon aux deux cracks, et après on verra" est-il notamment écrit. Les séances d'entraînement frustreraient également certains Parisiens concernant le manque de volume et les séances peu intenses. Idrissa Gueye, seul cité par nos confrères, ferait notamment partie des déçus par les entraînements.

Le dossier de la concurrence au sein du PSG est aussi re-mis au goût du jour. Alors que le groupe semble plus soudé que jamais, notamment avec les nombreux moments partagés entre les joueurs hors entraînements, beaucoup de joueurs semblent persuadés que la concurrence est tronquée avec des choix "d'abord politiques" de Thomas Tuchel. L'exemple de Pablo Sarabia est notamment cité, lui qui reste un joker de luxe face aux quatre fantastiques. La titularisation de Thiago Silva soulève également quelques interrogations, alors qu'il quittera le PSG à l'issue de la saison. Toujours capitaine, il est, de ce fait, toujours titulaire devant Presnel Kimpembe malgré le fait qu'O Monstro quittera Paris, au pire des cas, dans deux matchs.