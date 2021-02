PSG - Les mots d'Edouard Michut après sa première en pro

Ce samedi après-midi, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé sur la pelouse du Dijon FCO (0-4, analyse et notes), à l'occasion de la 27ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par la grande première chez les professionnels d'Edouard Michut (17 ans), qui est entré en toute fin de match (89ème) en remplacement de Danilo Pereira, blessé. Sur le site officiel du club de la capitale, le milieu de terrain formé chez les Rouge-et-Bleu est revenu sur ce baptême du feu.

"Ça fait vraiment plaisir, je suis entré à la fin du match et j'espère que par la suite ça arrivera encore de nouveau, et de nouveau… Et ça viendra par le travail. Au contact de l'équipe professionnelle ? C'est clair que j'ai senti une progression, les entraînements sont plus intenses, tout est plus rapide, je m'entraîne avec des joueurs de très haut niveau donc forcément en quelques mois on peut progresser rapidement. Ce soir, c'était rapide, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'exprimer, mais c'est sûr que ça va vite", a indiqué le jeune joueur.