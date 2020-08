PSG - Les mots de Kylian Mbappé après son retour express sur les terrains

Passeur décisif pour le but de la victoire d'Eric Maxim Choupo-Moting face à l'Atalanta (2-1, résumé et notes), Kylian Mbappé a refoulé les pelouses pour la première fois depuis sa blessure à la cheville, survenue le 24 juillet dernier. L'attaquant a ainsi réussi son pari : à savoir être sur pieds pour les quarts de finale de la LDC. Sur Twitter, il a réagi à cette nouvelle, en transformant son célèbre slogan : "tu me parles pas d'âge".

"Tu m’parles pas de douleurs... Un grand merci au staff médical de m’avoir remis sur pied, personne n’y croyait sauf nous. Félicitations à tout le groupe, on est parti la chercher celle là" a-t-il rédigé sur Twitter.