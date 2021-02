PSG - Les mots de Marco Verratti après la défaite face à Monaco

Sur le banc au coup d'envoi, Marco Verratti a assisté, impuissant, à la défaite des Parisiens face à Monaco (0-2). Le milieu de terrain italien, entré à l'heure de jeu, n'a pas réussi à inverser la tendance et a analysé, à chaud, cette nouvelle défaite du PSG.

"C'était un match difficile, qu'il fallait gagner. On commence à perdre beaucoup d'opportunités pour gagner le titre. Il faut féliciter Monaco et faire un mea culpa parce qu'on encaisse 2 buts après 6 minutes dans chaque mi-temps. Ça ne peut pas arriver. Monaco n'a pas beaucoup créé mais on prend deux buts. Les difficultés du PSG face aux gros ? Je n'ai pas d'explications, mais en France il y a de grandes équipes. Il n'y a pas que la Ligue des Champions. Il faut toujours donner le maximum, à 100%" a-t-il déclaré.