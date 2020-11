PSG - Les mots de Thomas Tuchel pour analyser la défaite à Monaco

Après la défaite 3-2 face à Monaco, au Stade Louis-II, Thomas Tuchel a eu du mal à trouver les mots pour analyser la défaite. S'il a mis en lumière la première mi-temps des siens, l'Allemand n'est logiquement pas satisfait de la deuxième période des siens.

"Catastrophique peut-être pour la deuxième mi-temps. Mais pas la première mi-temps. On a fait deux buts, deux buts et plus, le troisième but est en règle pour moi. C'était une mi-temps contrôlée. Mais la deuxième mi-temps, on a manqué la même concentration, on n'a pas joué assez sérieux. On n'a pas défendu assez sérieusement. C'était une deuxième mi-temps où nous sommes complètement responsables. On a perdu un match qui était presque déjà fini pour nous. Peut-être c'était trop facile, peut-être que les joueurs ont eu l'impression qu'il y avait 3-0. On doit accepter toutes les critiques car on a complètement arrêté de jouer au foot, de faire ce qui est nécessaire pour gagner : défendre, défendre en bloc, être attentif dans le dos" a-t-il déclaré. "Je ne suis pas content avec notre jeu avec le ballon et sans le ballon. On a perdu le contrôle du match, fait des erreurs au milieu. Ce n'est pas normal pour nous. C'est dur d'expliquer."