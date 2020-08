PSG - Les mots forts de Mauro Icardi

Mauro Icardi, prêté la saison dernière par l'Inter Milan, a été définitivement acheté fin mai par le PSG (50M€ plus bonus). Désormais, il est lié jusqu'en 2024, avec le club de la capitale. L'Argentin de 27 ans a réalisé une bonne saison avec 20 buts inscrits en 34 matches toutes compétitions confondues. Néanmoins, depuis la reprise post-Covid, l'attaquant se montre assez décevant. Après ses mauvaises performances en coupes nationales et lors du quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta, Thomas Tuchel l'a laissé remplaçant pour la suite du Final 8. L'ancien milanais a même vu Choupo-Moting rentrer en jeu lors de la demi-finale et la finale alors que lui était toujours au chaud sur le banc. Malgré ça, le buteur se sent bien à Paris et il l'a fait savoir dans un post Instagram.

"Il y a un an, j’ai dû prendre la décision de changer, pour quelque chose de nouveau, quelque chose à découvrir... Un an plus tard, nous voici, la tête haute après ce que nous avons accompli, ce que nous avons construit, et ce que nous allons continuer de bâtir à partir de maintenant. Je n’ai pas les mots pour vous remercier pour tout ce que vous m’avez donné et cette décision que vous m’avez fait prendre il y a un an. La meilleure décision de ma vie à ce jour", a-t-il écrit. Son message est accompagné d'une photo du groupe parisien.