PSG - Les négociations pour la baisse des salaires n'avancent pas

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont attendus au tournant. Mis au chômage technique depuis plusieurs semaines, les Parisiens discutent depuis plusieurs jours maintenant avec les dirigeants pour négocier une baisse de salaire. Alors que les négociations portent sur une baisse allant de 20 à 30% selon les revenus, les joueurs font traîner les choses en raison des modalités liées à la discussion : une véritable baisse des salaires ou un report des paiement (comme préconisé par l'UNFP), ou encore l'utilisation de ces sommes économisées (faire des dons à des associations ou aider les plus petits revenus du club)...

Au sein du club de la capitale, le flou est bien présent puisque deux tendances se détachent d'après L'Equipe. En interne, on estime que "l'on va bientôt arriver à une conclusion", mais un dirigeant se montre beaucoup plus froid : "Ça n'avance pas. On attend des mesures significatives". Nasser Al-Khelaïfi, qui militait pour une baisse des salaires depuis de longues semaines, suit ce dossier avec attention et scrute attentivement les discussions. De leurs côtés, les salariés parisiens attendent un geste des joueurs...