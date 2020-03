PSG - Les Parisiens chambrent Haaland, Neymar en pleurs... Les scènes de joie après la qualification

Le Paris Saint-Germain vit une soirée mémorable. Malgré le huis clos, les joueurs du PSG ont pu compter sur un soutien de taille de la part des supporters parisiens, en avant match et pendant la rencontre. A tel point qu'après le coup de sifflet final, tout le groupe de Thomas Tuchel a décidé d'aller fêter la qualification en quart de finale de LDC en dehors du Parc des Princes, avec le peuple parisien. Perchés en haut des tribunes, Kimpembe, Verratti, Marquinhos et tous les autres ont pris un bain de foule énorme, éclairées par les torches de dizaines de fumigènes.

Neymar, de son côté, a évacué toute la pression d'un coup en s'isolant et en tombant en pleurs, assis. Les Parisiens ont également fêté la qualification sur la pelouse, en imitant, tous ensemble, la célébration d'Erling Haarland. Un chambrage en bonne et due forme, sans oublier la célébration où ils ont tous enlevé leur maillot, en clin d'oeil aux anniversaires d'Icardi, Di Maria et Cavani après le match aller.

Neymar fond en larmes de joie !



Ambiance magnifique ce soir au Parc des Princes ! #PSGBVB pic.twitter.com/8QrNOGnY1d — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 11, 2020

Incroyable scène de communion entre les joueurs du PSG qui chantent avec les Ultras !#PSGBVB #teamPSG pic.twitter.com/cyXU8V1vtE — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 11, 2020