PSG - Les Parisiens ont "fait le match qu'il fallait" selon Paredes

Le Paris Saint-Germain s'est imposé dans la difficulté (1-0) face au RB Leipzig dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des champions. Au lendemain de cette victoire compliquée, les joueurs et Thomas Tuchel sont la cible de nombreuses critiques au vu de leur laborieuse performance face aux Allemands. Interrogé par le média du club de la capitale, Leandro Paredes préfère retenir la solidité et la solidarité des Parisiens.

"Nous savions que ce serait un match très difficile, très physique. Neymar n’avait pas beaucoup de matchs dans les jambes, Kylian non plus. Je pense qu’on a fait le match tous ensemble pour décrocher ce résultat très important. On savait qu’il fallait avoir la possession, par moment on l’a fait, il fallait servir les attaquants. On a fait le match qu’il fallait. La victoire est au bout. Nous sommes très heureux" a déclaré l'international argentin.