PSG - Les Parisiens ont repris l'entraînement

Douze jours après leur défaite en finale de la Ligue des Champions (0-1 face au Bayern), les joueurs parisiens ont repris l'entraînement, ce vendredi au Camp des Loges. Les six joueurs testés positifs au coronavirus cette semaine, à savoir Marquinhos, Icardi, Navas, Neymar, Paredes et Di Maria, étaient bien entendu absents. On peut voir sur les clichés relayés par le PSG que Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Juan Bernat, Marco Verratti, Ander Herrera, Kays Ruiz et Layvin Kurzawa ont participé à la séance.

Malgré les six cas de covid-19 au sein de l'effectif de Thomas Tuchel, les champions de France sont toujours censés reprendre le championnat jeudi prochain (10 septembre), à Lens, en match en retard de la 2e journée.