PSG - Les Parisiens prennent position pour Edinson Cavani

Malgré son absence dans le groupe, Edinson Cavani a été un sujet très discuté, une nouvelle fois, du côté du PSG. Dans le viseur de l'Atlético Madrid, le Matador fait l'unanimité côté parisien.

Absent du groupe pour le déplacement à Monaco, en raison d'une blessure selon le PSG et d'une décision technique pour la presse, Edinson Cavani était l'un des principaux sujets hier soir, en zone-mixte. Après la victoire 4-1 des Parisiens sur Monaco, Thomas Tuchel est revenu sur l'absence de l'Uruguayen au micro de Canal +. "Il est blessé, j’étais avec lui et le docteur hier. Après l’entraînement, il a senti quelque chose dans le pubis et ce n’était pas possible qu’il soit avec nous et c’est tout".

Interrogé, également, sur son envie, ou non, de voir le Matador poursuivre l'aventure à Paris jusqu'à la fin de la saison, Tuchel a logiquement répondu favorablement. "Le voir partir ? Non, non ! Est-ce que c’est mieux pour nous pour atteindre notre but avec lui au PSG... Clairement, oui !". Le capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, a lui aussi été interrogé sur le cas Cavani.

Dans la même situation contractuelle que son coéquipier, c'est à dire en fin de contrat au mois de juin, le Brésilien a milité pour conserver Cavani jusqu'à la fin de la saison. "Je crois que Leo a déjà parlé de cette situation. Bien sûr que pour une équipe comme le PSG qui pense à de grandes choses dans la saison, il faut garder Edinson. Il continue à être notre matador. Malheureusement, il revient de blessures importantes. Chaque fois, il ressent des blessures qui font peur aux joueurs. Il perd un petit peu la confiance. Mais nous dans le groupe, on a toujours confiance en ce garçon, qui est spécial pour le club. J’espère qu’il va rester jusqu’à la fin". Le message est clair.