PSG - Les premiers indices pour la compo probable face à Dortmund...

Ce matin, les Parisiens avaient rendez-vous au Camp des Loges pour une séance d'entraînement, après leur jour de repos la veille. Pour cette séance, à laquelle Kylian Mbappé n'a pas participé en raison d'un mal de gorge, Thomas Tuchel a fait travailler ses protégés en 4-4-2, le système de prédilection depuis plusieurs semaines. Ainsi, une équipe de titulaires s'est clairement détachée au cours de la mise en place tactique, avec un tandem Presnel Kimpembe et Thiago Silva en défense centrale selon RMC !

Le défenseur brésilien de 35 ans, qui a entamé une récupération express pour être prêt à temps pour le 8e de finale retour, semble avoir réussi son pari. Accompagnés par Kurzawa et Thilo Kehrer, respectivement à gauche et à droite, les axiaux ont aussi pu travailler les automatismes avec les deux milieux défensifs : Idrissa Gueye et Marquinhos. En attaque, Pablo Sarabia a remplacé numériquement Kylian Mbappé, tandis qu'Edinson Cavani s'entraînait avec le groupe des titulaires. Une nouvelle fois, l'Urugauyen pourrait être préféré à Mauro Icardi.

La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Marquinhos, Gueye, Neymar - Cavani, Mbappé.