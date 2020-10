PSG - Les premiers mots de Rafinha

Ultime recrue du mercato parisien, Rafinha a délivré ses premiers mots sur le site officiel du PSG.

Transféré hier soir, très tard, au Paris Saint-Germain, Rafinha (27 ans) est la cinquième et dernière recrue parisienne : après Mauro Icardi, Sergio Rico, Alessandro Florenzi, Moise Kean ou encore Danilo Pereira. Le milieu de terrain brésilien, qui portera le numéro 12 dans la capitale, a livré ses premiers mots pour le site officiel du club.

"La vérité c’est que c’est une immense joie, j’avais très envie de venir quand j’en ai eu la possibilité et l’opportunité. Pouvoir vivre ce moment est incroyable ! Forcément, il y a la nervosité que ça représente de signer le dernier jour pour un club de cette envergure, ça a été difficile mais tout finit bien" explique Rafinha. "L'image que j'ai de Paris ? L’image d’un des meilleurs clubs du monde. C’est incroyable de pouvoir arriver dans un club comme Paris".

"J'ai beaucoup d'amis ici"

Libéré de sa dernière année de contrat par le Barça, Rafinha pourrait compter jusqu'à 3 millions d'euros dans des bonus difficilement atteignables selon RMC Sport. Le frère de Thiago Alcantara, qui a déjà évolué avec Neymar et Marquinhos (sélection brésilienne) et Mauro Icardi (Inter), devrait rapidement s'intégrer au vestiaire. "J’ai beaucoup d’amis ici, comme Marquinhos, Neymar ou Mauro Icardi. Il m’ont beaucoup parlé en bien de ce club".

Enfin, celui qui a signé jusqu'en 2023 a fait les présentations et affiché ses objectifs. "Je suis un joueur très polyvalent, un milieu de terrain offensif… Mais j’espère que les gens ne me résumerons pas à ça. Sur le plan personnel, je veux atteindre le même niveau que celui de la saison passée. Je me sens capable de pouvoir encore grandir comme footballeur, d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Sur le plan collectif, je viens pour gagner le plus de titres possibles". Les ambitions sont élevées.