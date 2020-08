PSG - Les regrets de Christopher Nkunku

Transféré à Leipzig l'été dernier contre 13 millions d'euros, Christopher Nkunku pourrait bien retrouver le PSG dans quelques jours, pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En effet, le milieu de terrain français, qui affronte l'Atlético jeudi en quart, est dans la même partie de tableau que son club formateur, qui joue l'Atalanta mercredi. Avant ça, celui qui a réalisé une énorme première saison en Allemagne (5 buts, 15 passes en 32 matchs de Bundesliga) a évoqué, chez nos confrères de France Football, son départ du PSG.

Et Nkunku a pas mal de regrets, lui qui avait de grandes ambitions dans la capitale. "Je suis persuadé que j'aurais pu m'imposer, avoir davantage de temps de jeu. J'ai su avant la dernière année qu'il fallait que je parte, mais le coach Tuchel m'a dit qu'il comptait sur moi et les jeunes. Pourtant, les choses ne sont pas passées comme je l'espérais. Même s'il n'y a pas de sentiment d'échec de ma part, je trouve ça quand même dommage car je me sentais capable de jouer un vrai rôle. Je rêvais même d'être un jour capitaine du PSG. Tant pis" a-t-il déclaré.