PSG - Les remarques hilarantes de Tuchel sur Neymar et Verratti

Marcin Bulka s'est livré, en profondeur, sur la chaîne Youtube d'un Polonais. Le jeune portier du PSG, âgé de 20 ans et avec une apparition en L1, a notamment raconté une anecdote hilarante de Thomas Tuchel avec Neymar et Verratti. Lors d'un match à l'extérieur, l'Allemand s'est fendu d'une blague à propos du Brésilien et de son lien avec Barcelone, mais aussi de l'Italien avec les soirées...

"Une fois, nous étions de retour d'un match, on était assis à l'aéroport devant un écran annonçant les départs. Quand un vol pour Barcelone s’est affiché, l'entraîneur nous a dit : ‘Les gars, surveillez Neymar’. Quand un autre est parti pour Ibiza, il a sorti: ‘Les gars, surveillez Marco’ " a-t-il raconté.