PSG - Les reproches de Mbappé à Marquinhos

Titularisé au milieu de terrain, Marquinhos est rapidement redescendu d'un cran pour prendre le lead de la défense, suite à la sortie sur blessure de Thiago Silva, dimanche soir face aux Girondins. Une défense qui a eu du mal à contrer les assauts bordelais, dans un match que le PSG a conclu sur une victoire spectaculaire mais poussive (4-3). Après la rencontre, le Brésilien a d'ailleurs eu droits aux remarques de Kylian Mbappé sur la gestion de sa ligne défensive.

"Ils viennent deux fois chez nous et il y a le feu", lui a signifié l'attaquant français au coup de sifflet final, dans une séquence captée par les caméras de Canal Plus. "Il faut qu’on soit plus tranquilles, il faut qu’on gère. Quand ils sont dans notre camp, ils ont rien. Faut qu’on gère ça. C’est toi le patron, tu dis à tout le monde de monter, on monte. Alors, on reste tous derrière."