PSG - Les retrouvailles avec Leipzig ? Tuchel s'attend à un 'match totalement différent'

Le 18 août dernier, le Paris Saint-Germain n'avait fait qu'une bouchée du RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions édition 2019-2020, s'imposant largement (0-3) grâce à des réalisations signées Marquinhos, Angel Di Maria et Juan Bernat. Un souvenir très, très agréable pour les Rouge-et-Bleu, qui s'attendent toutefois à un match "totalement différent" demain soir (21 heures, Red Bull Arena) pour la 3ème journée de cette C1 2020-2021. C'est, en tout cas, l'avis de Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.

"Si vous comparez le onze titulaire, comment attendre le même match? Ce n'est pas comme ça. C'est un match nouveau. On a montré notre qualité, notre expérience au Portugal. C'était un match très fort, on a contrôlé le rythme du match. C'était possible pour nous de le contrôler", a estimé le technicien allemand en conférence de presse. "Leipzig va défendre plus haut, je pense, parce que c'est un match à domicile pour eux et ce n'est pas le même contexte. Je m'attends à ce qu'ils jouent un peu plus libres. Comme je l'ai dit : si on manque de joueurs comme Bernat, Paredes, Verratti, Neymar, Mbappé qui sont capables de sortir du pressing avec la qualité individuelle, qui sont capables de trouver des solutions dans des espaces serrés... on doit l'accepter mais trouver d'autres solutions. On doit accepter peut-être de jouer différemment, plus direct. Si ce n'est pas possible de contrôler le rythme comme on l'a fait au Portugal, il y a d'autres solutions pour gagner un match", a ajouté l'ancien tacticien du BvB.