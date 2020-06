PSG - Les révélations d'Ander Herrera sur la soirée d'anniversaire de Neymar

Présent sur le late show "La Resistencia" sur la Movistar, Ander Herrera (30 ans) a raconté quelques détails du dernier anniversaire de Neymar, en février dernier. Le milieu de terrain du PSG, arrivé l'été dernier, a visiblement été marqué positivement de cette soirée, vu l'énorme sourire qu'il aborde.

"Qu’est-ce qui s’est passé à l’anniversaire de Neymar ? Qu’est-ce qui ne s’est pas passé là-bas plutôt ! (rires) La vérité, c’est que quand Neymar organise, c’est pour qu’on passe un bon moment. Je l’ai félicité ! Il a loué un grand local et a mis ceux qui allaient rester avec leur femme à l'étage, et les célibataires au rez-de-chaussée. Ma femme ne me laissait ni aller aux toilettes, ni descendre… Et où était Neymar ? Lui, il était partout !” lâche Herrera, mort de rire.