PSG - Les révélations de l'ancien agent de Neymar

Depuis plusieurs semaines désormais, des nouvelles informations sur l'avenir de Neymar apparaissent chaque jour, notamment dans la presse catalane. Le feuilleton avec le FC Barcelone reprend de plus belle et toute déclaration est analysée, relayée puis commentée. Ce samedi, Wagner Ribeiro, l'ancien agent du Brésilien, s'est exprimé pour ESPN au Brésil et a fait des révélations non pas sur le Barça mais... sur le Real Madrid. "Je suis allé à Madrid plusieurs fois par le passé, parce que le rêve de Florentino Pérez était de recruter Neymar. En mai dernier, j'étais avec lui aussi, dans son bureau, il m'a dit qu'il avait toujours ce rêve de le recruter" a-t-il expliqué.

Après ce bond en arrière dans la chronologie, l'agent de joueur en a fait un en avant en faisant une révélation sur l'avenir de 'Ney' et plus particulièrement sur son prix. "Il coûte aujourd'hui 164 millions d'euros. C'est un prix qui n'existait pas il y a un an" a-t-il indiqué.