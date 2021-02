PSG - Les révélations de Thomas Tuchel sur le mercato de Luis Suarez

À 24 heures du match face à l'Atlético Madrid, Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a fait des révélations croustillantes sur le dernier mercato estival. Encore en poste au Paris Saint-Germain à ce moment là, l'Allemand a tenté de recruter Luis Suarez, qui voulait quitter le FC Barcelone. Mais finalement, l'Uruguayen de 34 ans a préféré rester en Espagne et a rejoint l'Atlético Madrid, avec qui il brille cette saison (16 buts en 24 matchs).

"Il y avait cette possibilité (l'été dernier). On avait entendu parler de cette rumeur selon laquelle il était en passe de quitter Barcelone. Qui n'aurait pas été intéressé à l'idée de recruter l'un des meilleurs buteurs au monde et de l'histoire ? Donc on a tenté notre chance, mais on n'a pas réussi. Il a choisi de rester en Espagne et de signer à l'Atlético. Et il confirme cette saison sa qualité. C'est un buteur naturel, un buteur-né. Il a cette mentalité qu'ont les buteurs" explique-t-il. Relancé sur la possibilité de le recruter à l'avenir à Chelsea, Tuchel a botté en touche : "Je ne sais pas. C'était le moment l'été dernier... Il se serait sans doute bien adapté à notre équipe à Paris. Mais maintenant, les choses sont différentes et il est sous contrat. Donc ça ne sert à rien d'y penser maintenant, je n'y pense pas.".