PSG - Les salariés attendent un geste des joueurs

A l'image de nombreux clubs européens, le Paris Saint-Germain a mis ses employés au chômage technique en raison de l'arrêt des championnats lié à la crise du coronavirus. Alors que les joueurs parisiens n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente avec la direction pour les baisses de salaire (le PSG pourrait économiser plus de 8M d'euros sur le top 10 des salaires), les salariés du PSG suivent les discussions d'un oeil attentif.

Interrogé par L'Equipe, un membre du club de la capitale espère un geste de la part des joueurs. "On attend de voir ce qu’ils vont faire même si c’est déjà tard. Et sur ce point, on regarde ce qui a été fait par les grands clubs européens avec lesquels on se compare". A titre de comparaison, les joueurs de la Juventus ont renoncé à quatre mois de salaire pour aider le club dans cette période difficile, tandis que le Barça a concédé à une baisse de salaire de 70%.