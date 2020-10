PSG - Les tensions sont toujours là entre Leonardo et Thomas Tuchel

Les tensions entre Leonardo et Thomas Tuchel ne sont pas apaisées malgré cette fin de mercato réussie.

À Paris, le mercato a révélé, au yeux du monde entier, les tensions entre Leonardo et Thomas Tuchel. La prise de parole de l'Allemand, une semaine avant la fin du marché, a mis le feu au poudre au sein de la direction parisienne et le directeur sportif n'a pas hésité à cartonner son coach quelques jours après. S'il s'est activé sur la fin du mercato, en recrutant Moise Kean, Danilo et Rafinha, les tensions sont toujours présentes selon L'Equipe.

Dans leur édition du jour, nos confrères évoquent cet été très chaud en coulisse. Si Tuchel a eu des recrues, le mercato est très estampillé Leonardo puisque Florenzi (Italie), Moise Kean (Mino Raiola) et Rafinha (fils de Mazinho, ex-coéquipier avec le Brésil en 1994) sont arrivés. Danilo, de son côté, semble être le seul point positif de ralliement entre les deux hommes, même si Tuchel espérait, en plus, un défenseur central.

En revanche, pour L'Equipe, la collaboration entre Tuchel et Leonardo ne sera toutefois pas reconduite à la fin de la saison. "Là n'est évidemment pas l'essentiel tant que les résultats sont présents, mais leur collaboration ne s'étirera pas au-delà de cette saison, sauf revirement peu envisageable à date" est-il écrit.