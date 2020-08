PSG - Lionel Messi ou Kylian Mbappé, Neymar a sa préférence

Déterminé à retrouver Barcelone l’été dernier en raison de son mal-être à Paris, Neymar (28 ans, 15 matchs et 13 buts en L1 pour la saison 2019-2020) affiche désormais un sourire resplendissant avec le club de la capitale, avec qui il jouera les demi-finales de LDC contre Leipzig demain. De son côté, le Barça a été pathétiquement éliminé par le Bayern (8-2) vendredi. Si la presse catalane a relancé le feuilleton Neymar au Barça ce lundi matin, le Journal du Dimanche a fait une révélation importante sur la relation que le Brésilien entretient avec Kylian Mbappé au PSG.

En effet, on apprend que les deux superstars parisiennes s'entendent à la perfection et que le Ney aurait une relation plus forte avec le Français que l'Argentin du Barça. "Cela a été un coup de foudre. Le lien avec Kylian est même encore plus fort qu’avec Lionel Messi" a déclaré un membre de l'entourage du Ney au Journal du Dimanche.