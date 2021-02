PSG - Quand Mbappé chambre Neymar à propos de ses blessures

A l'occasion d'un article de France Football sur Kylian Mbappé (22 ans) et sa relation avec Neymar (28 ans) au Paris Saint-Germain, le quotidien français a livré une anecdote amusante à propos du champion du monde 2018 et de son coéquipier brésilien, lors d'un entraînement en janvier 2020 au Camp des Loges.

A la suite d'un contact, l'ancien joueur de Barcelone tombe au sol et se tord de douleur. C'est à ce moment que le numéro 7 parisien se rapproche de Neymar, et lui lance : "Ney, debout. Je sais que t'as pas mal. Faudra trouver autre chose pour aller au carnaval et organiser ton anniversaire", a confié l'attaquant français.