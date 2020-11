PSG - Lucas Digne évoque son passage dans la capitale

Lucas Digne semble enfin dans un club où il arrive à démontrer la totalité de ses qualités. Après des passages compliqués à l'AS Roma et au FC Barcelone, Lucas Digne fait aujourd'hui les beaux jours d'Everton. Arrivé chez les Toffees en 2018, depuis l'international tricolore est un titulaire indiscutable à son poste d'arrière gauche. Auteur d'un excellent début de saison, l'ancien joueur du LOSC a évoqué ses 4 saisons au PSG et sa décision de quitter la capitale.

"Peut-être que j'ai parfois été impatient. J'aurais peut-être dû prendre plus mon temps. Peut-être qu'à Paris, j'aurais dû être un peu plus patient avant de partir, mais après, ce sont des choix de carrière. J'avais besoin de jouer plus souvent et de jouer tous les matchs. J'avais ce besoin-là et après, franchement, quand je regarde ma carrière, je ne peux qu'en être fier" a déclaré le défenseur de 27 ans à RTL.