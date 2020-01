PSG - Luis Fernandez promet de balancer des dossiers

Nommé directeur du centre de formation au cours de l'année 2017-2018, Luis Fernandez a quitté le Paris Saint-Germain en très mauvais termes. Et visiblement, l'ancien entraîneur a des choses à balancer, comme il l'a expliqué à Nice-Matin.

"Quand je vois comment est utilisé le petit Loïc Mbe Soh au PSG. On n’a pas alerté l’entraîneur ? Il le met arrière droit contre Reims pour son premier match en Ligue 1 (sic). Il l’a traumatisé. Mais je les laisse aller au bout et je parlerai après. Ce sera bientôt les cinquante ans du PSG et j’aurai des choses à dire", a-t-il prévenu.