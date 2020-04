PSG - Luis Fernandez raconte sa délicate gestion de Ronaldinho

Luis Fernandez est revenu sur RMC dans la Team Duga, sur son management de la star Brésilienne Ronaldinho, qu'il a eue sous ses ordres de 2001 à 2003 au PSG. Lorsqu'il entame sa deuxième saison, Ronnie revient victorieux de la Coupe du Monde avec le Brésil (2002). Il change ainsi de statut, mais surtout de comportement. C'est un Ronaldinho bien plus relâché et fêtard qui est de retour au Camp des Loges. Fernandez perd patience et le relègue à plusieurs reprises sur le banc. Un choix souvent contesté qu'il a tenté de justifier, "j'ai tout essayé (...) tu crois que tu vas te passer d'un joueur comme ça ? Un joueur comme ça, t'essaies de le remettre dans des bonnes dispositions".

L'ancien entraîneur parisien, conscient du talent de sa pépite dès son arrivée, n'a pas caché sa déception de le voir baisser de régime. "C'est un garçon qui m'a énormément marqué, par son talent, ses qualités, ce qu'il avait en lui, ce qu'il pouvait réaliser sur un terrain. Même la première année à l'entraînement, si vous l'aviez vu... C'était énorme. Ses gestes, sa vitesse, ses passements de jambes... Quand tu le vois aujourd'hui, tu te dis que c'est dommage". L'ancien joueur de l'équipe de France, qui avait pour habitude d'apprendre que son joueur était en boite de nuit la veille de match, est tout de même conscient que le cadre familial de Ronaldinho ne lui a pas facilité la tâche. "C'est un garçon qui n'a pas eu de père, comme moi. Il avait sa maman, son frère et sa soeur qui étaient là. Mais ils sont partis la deuxième année. Ils l'ont laissé tout seul, avec un chauffeur".