PSG - Marco Verratti "adore" Paul Pogba

Surpris à l'aller (défaite 1-2), le Paris Saint-Germain, deuxième du groupe H (6 points) tentera de prendre sa revanche sur Manchester United, leader de la poule (9 points). À la veille de cette affiche de la 5ème journée de la Ligue des Champions, Marco Verratti a profité de son passage en conférence de presse pour décrypter les forces du club anglais et d'avouer un petit faible pour Paul Pogba.

"C'est une équipe qui a montré au Parc qu'elle est organisée, qu'elle a beaucoup de vitesse, les joueurs ont des jambes. Devant Rashford est un très bon joueur. C'est une très bonne équipe, de la défense aux attaquants", a indiqué le milieu de terrain parisien, et d'ajouter : "Moi j'adore Paul Pogba, j'espère qu'il ne sera pas titulaire car c'est un joueur avec beaucoup de personnalité, qui aime ce genre de matchs. Mais il faut faire attentions à tous les joueurs et ne pas se focaliser sur un seul, le danger peut arriver de partout. Et surtout il faut penser à notre jeu à nous".