PSG - Marco Verratti de retour à l'entraînement !

Touché à un mollet à l'entraînement il y a près de deux semaines, et forfait pour le quart de Champions League contre l'Atalanta Bergame (victoire 2-1), mercredi dernier, Marco Verratti a repris l'entraînement, a annoncé le PSG via Twitter, lundi soir. Le milieu italien, qui avait repris la course depuis samedi, ne sera pas rétabli pour affronter Leipzig, ce soir (21h) en demi-finale, mais pourrait peut-être postuler à du temps de jeu sur une potentielle finale, dimanche...

🔙🦉 Notre 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 est de retour sur le terrain pic.twitter.com/73wNLuV0IK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2020