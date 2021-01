PSG - Marco Verratti décrit le style Mauricio Pochettino

Dans un entretien accordé sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Marco Verratti (28 ans, 12 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive), le milieu de terrain des Rouge-et-Bleu, est revenu sur l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de touche parisien. Pour l'international italien (38 sélections, 3 buts), le technicien argentin met peu à peu en place sa philosophie et ses idées.

"Le coach a été joueur de haut niveau, il sait à quel point il est difficile de tout changer ou assimiler en une semaine. Il nous fait passer ses préceptes petit à petit, pour que nous n'ayons pas trop d'information en même temps, pour que nous puissions jouer au mieux sur le terrain, et le plus rapidement possible. Il est très à l'écoute de ses joueurs, mais c'est un coach qui est aussi très exigeant. Il veut que nous donnions toujours notre maximum, et que nous ayons une attitude positive. Nous apprenons toujours à nous connaître, mais je pense que rapidement, nous allons mettre en place toute sa philosophie", a indiqué le numéro 6 parisien.