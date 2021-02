PSG - Marquinhos : "Il faut rester humble"

Un capitaine heureux, voilà comment qualifier Marquinhos au micro de RMC Sport. Après la victoire face au Barça (4-1), le défenseur brésilien a analysé cette superbe soirée. Comme Mbappé, "Marqui" ne veut pas s'enflammer avant le match retour.

"La soirée est réussie, on ramène la victoire à la maison avec 4 buts en plus. On sait l'avantage qu'on a. On apprend avec nos erreurs, il faut rester humble, simple. Il reste 90 minutes pour une grande bataille. La saison n'est pas finie, il faut continuer à travailler. Si on continue comme ça avec cet état d'esprit, il y aura des belles choses" a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, on a montré que quand on joue comme une équipe, compacte, en bloc, on peut faire de belles choses. On a un état d'esprit, mais il ne faut pas le sortir seulement dans les grands moments. On doit trouver cette régularité d'avoir un très bon niveau de jeu. Il faut mettre ça comme base maintenant, avec un bon jeu, un bon état d'esprit, une bonne attitude".