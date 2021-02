PSG - Marquinhos : "On a plus besoin d'un collectif que d'un joueur ou l'autre"

Avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions à Barcelone ce mardi (21h), Marquinhos (26 ans) s'est confié au micro de France Bleu. Le capitaine du Paris Saint-Germain a estimé que le collectif primait par rapport aux individualités.

"Ce sont des joueurs importants, on connaît leur qualité et leur pouvoir de décider un match. Mais on a plus besoin d'un collectif que d'un joueur ou l'autre. Il va falloir s'en sortir, savoir jouer sans les absents, et aller chercher le bon résultat", a reconnu le Brésilien.