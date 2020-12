PSG - Marquinhos annonce un grand Neymar face au Barça

En huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouvera de nouveau le FC Barcelone. Pour Marquinhos, le défenseur central ou milieu de terrain parisien, les Rouge-et-Bleu seront prêts pour ce choc. Le capitaine brésilien va même plus loin et annonce d'ores et déjà un très grand Neymar face à son ancien club.

"C’est un grand match à jouer, un grand défi. C'est un grand adversaire. On s'attend à une grande bataille, et il faudra être prêt pour cette confrontation. On regardait le tirage, il ne restait plus beaucoup d'adversaires à tirer, on était prêt à voir n'importe quel adversaire tomber. On s'est tous motivé, on s'est tous dit qu'il fallait bien le préparer, il y a une grande histoire entre les deux clubs en Champions League, des bons comme des moins bons souvenirs pour nous. L'équipe a beaucoup changé chez nous, nous avons plus de maturité, le contexte sera forcément très différent", a indiqué le numéro 5 parisien, et d'ajouter : "Neymar nous avait fait mal à l'époque, maintenant il est avec nous. C’est un grand joueur, qui avait vraiment été décisif pour Barcelone (Ndlr, en 2017). C’est l’un des meilleurs matchs qu’il a faits. Malheureusement il était contre nous à l’époque, mais aujourd’hui il est avec nous. Je pense qu’il a l’envie, l’objectif de leur faire aussi mal que ce qu’il nous a fait".