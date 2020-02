PSG - Marquinhos dément toute forme de peur face à Dortmund

Face au mur jaune, le Paris SG est tombé. En Allemagne, les Parisiens se sont inclinés 2 buts à 1 face au Borussia Dortmund lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. A l'issue du match, Thomas Tuchel a évoqué une certaine peur chez ses joueurs. Interrogé à ce sujet ce samedi en conférence de presse, Marquinhos a assuré qu'il n'avait pas ressenti cette émotion, ni chez lui, ni ses coéquipiers.

"Franchement je ne vais pas commenter. Peur ? Je ne pense pas, on est des grands joueurs, qui sont habitués à jouer des grands matchs. Nous avons des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, nous avons des champions du monde. Tu ne peux pas me dire qu'ils ont peur de jouer un match. On a pas fait un bon match, ce n'était pas notre meilleure soirée mais il faut dire que les gens ont peut-être pensé qu'on allait gagner facilement à Dortmund, une des meilleures équipes en Allemagne avec beaucoup d'intensité. Le résultat n'est pas le plus catastrophique du monde. On a notre force avec le Parc des Princes et nos supporters, ça va être difficile pour eux de faire le même match ici. Il ne faut pas tout jeter en l'air quand une défaite arrive. Il faut rester calmes, unis et donner une bonne réponse sur le terrain" a expliqué le défenseur parisien.