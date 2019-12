PSG - Marquinhos élogieux envers Mbappé

Le Paris Saint-Germain a parfaitement bouclé son année 2019 en offrant une nette victoire à ses supporters face à Amiens (4-1, analyse et notes), lors de la 19ème journée de Ligue 1. Lors de ce succès, Kylian Mbappé s'est offert un doublé en guise de cadeau d'anniversaire, lui qui venait de fêter ses 21 ans la veille. Désormais habitué à voir l'attaquant français réaliser de telles performances, Marquinhos n'est plus étonné. Pour le Brésilien, son coéquipier est en train d'écrire son nom dans l'histoire du club.

"Il n'y a pas besoin de décrire Kylian Mbappé, il se décrit tout seul sur le terrain. Il fait de l'excellent travail, c'est un excellent mec au quotidien. Il est pur, il est simple. Il prend du plaisir à l'entraînement et dans les challenges. On voit pendant le match qu'il prend vraiment du plaisir à être sur le terrain et faire l'histoire. C'est quelqu'un qui est venu pour marquer l'histoire du foot, de Paris, et voilà il est en train de le faire" a déclaré 'Marqui'.